Тюменец без прав сбил школьника на самокате

ДТП с подростком произошло вчера, 30 сентября, на пешеходном переходе на улице Парфенова, 34. В четвертом часу дня автомобилем Renault был сбит 13-летний мальчик, пересекавший улицу на самокате. Школьник получил ушиб колена и бедра.

"Поблизости от пешеходного перехода расположены две школы. 39-летний водитель Renault лишен права управления транспортом на 18 месяцев за пьяное вождение в августе этого года. Обстоятельства ДТП выясняются", — комментриуют в Госавтоинспекции Тюменской области.