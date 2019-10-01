Тюменец без прав сбил школьника на самокате

13:20 01 октября 2019
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Фото: pixabay.com

ДТП с подростком произошло вчера, 30 сентября, на пешеходном переходе на улице Парфенова, 34.  В четвертом часу дня автомобилем Renault был сбит 13-летний мальчик, пересекавший улицу на самокате. Школьник получил ушиб колена и бедра.

"Поблизости от пешеходного перехода расположены две школы. 39-летний водитель Renault лишен права управления транспортом на 18 месяцев за пьяное вождение в августе  этого года. Обстоятельства ДТП выясняются", — комментриуют в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ДТП , школьники
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