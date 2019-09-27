В Абатском районе на трассе сбили 11-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера на 35-м километре автодороги Абатское — Маслянский. Там автомобилем "ВАЗ-21150" сбит 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. В аварии ребенок получил тяжелую травму.

"По предварительным данным, мальчик двигался по краю проезжей части на велосипеде в попутном направлении с автомобилем, после чего выехал на дорогу в непосредственной близости от транспортного средства", — сообщает об инциденте Госавтоинспекция Тюменской области.