В Абатском районе на трассе сбили 11-летнего велосипедиста

14:50 27 сентября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера на 35-м километре автодороги Абатское — Маслянский. Там автомобилем "ВАЗ-21150" сбит 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. В аварии ребенок получил тяжелую травму.

"По предварительным данным, мальчик двигался по краю проезжей части на велосипеде в попутном направлении с автомобилем, после чего выехал на дорогу в непосредственной близости от транспортного средства", — сообщает об инциденте Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: велосипеды , дети , ДТП , травмы
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