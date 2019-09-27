В Заводоуковске девушку, убившую младенца, заключили под стражу

Тюменке, которая похитила 5-месячного ребенка и расправилась с ним, предъявлено обвинение — по п."в" ч.2 ст. 105 (убийство малолетнего, сопряженное с похищением) и п."д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). 23-летняя девушка заключена под стражу решением суда.

Напомним, чудовищная история произошла на этой неделе в городе Заводоуковске Тюменской области. 24 сентября женщина приглядывала за малолетним мальчиком дома, пока его родители были на похоронах. Девушку родители хорошо знали. Когда они вернулись домой, то ни девушки, ни ребенка дома не оказалось. Начались поиски, которые завершились лишь на следующий день. 5-месячный мальчик был найден мертвым.

Как установило следствие, девушка похитила ребенка, после чего в лесу недалеко от города убила его. Когда женщину нашли, умерщвленного мальчика она держала на руках.