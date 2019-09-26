В Тюмени ищут водителя, сбившего мужчину на Салаирском тракте

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 25 сентября, ДТП с пешеходом произошло около шести часов вечера на 3-м километре Салаирского тракта. Водитель с места аварии скрылся.

43-летний мужчина, шедший по краю дороги, был сбит, предположительно, автомобилем "ВАЗ-21099". Он получил травму позвоночника. Автомобиль и водитель разыскиваются. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 291-488, 8 922 2633133.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре вчера на пешеходном переходе на улице Пермякова, 56. Около четырех часов дня автомобилем Renault Logan был сбит 40-летний мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительной информации, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. У мужчины травмы плеча, лба и голени.