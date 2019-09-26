Жительницу Ишима нашли в квартире задушенной

15:00 26 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Ишиме обвинение в убийстве предъявлено 40-летнему местному жителю. Мужчина расправился со своей сожительницей.

Тело женщины было найдено в квартире по улице Казанской ее родственниками. Как установили следователи, вечером 22 сентября мужчина пришел туда в состоянии алкогольного опьянения. Между сожителями завязался конфликт, мужчина схватил веревку и задушил женщину. Ее нашли только на следующий день.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, задержанный мужчина был заключен под стражу.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019