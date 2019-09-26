Жительницу Ишима нашли в квартире задушенной

В Ишиме обвинение в убийстве предъявлено 40-летнему местному жителю. Мужчина расправился со своей сожительницей.
Тело женщины было найдено в квартире по улице Казанской ее родственниками. Как установили следователи, вечером 22 сентября мужчина пришел туда в состоянии алкогольного опьянения. Между сожителями завязался конфликт, мужчина схватил веревку и задушил женщину. Ее нашли только на следующий день.
Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, задержанный мужчина был заключен под стражу.
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