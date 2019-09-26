В центре Тюмени двое с ножом ограбили прохожего

В Тюмени молодой человек стал жертвой разбоя на улице Республике. Ночью мужчина шел домой, к нему подошли двое злоумышленников и, угрожая ножом, забрали сотовый телефон, часы, банковские карты и рюкзак.

По записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на нападавших. Ими оказались ранее судимые молодые люди 1994 и 1995 годов рождения

"Подозреваемые признали вину и рассказали, что решение о преступлении приняли спонтанно. Молодой человек среднего телосложения вряд ли мог оказать серьезное сопротивление, прийти ему на помощь было некому, поэтому злоумышленники, будучи уверены в своей безнаказанности, совершили разбой", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В квартире одного из задержанных нашли паспорт, банковские карты и часы молодого человека, их вернули законному владельцу.