В центре Тюмени двое с ножом ограбили прохожего

В Тюмени молодой человек стал жертвой разбоя на улице Республике. Ночью мужчина шел домой, к нему подошли двое злоумышленников и, угрожая ножом, забрали сотовый телефон, часы, банковские карты и рюкзак.
По записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на нападавших. Ими оказались ранее судимые молодые люди 1994 и 1995 годов рождения
"Подозреваемые признали вину и рассказали, что решение о преступлении приняли спонтанно. Молодой человек среднего телосложения вряд ли мог оказать серьезное сопротивление, прийти ему на помощь было некому, поэтому злоумышленники, будучи уверены в своей безнаказанности, совершили разбой", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
В квартире одного из задержанных нашли паспорт, банковские карты и часы молодого человека, их вернули законному владельцу.
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