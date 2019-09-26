Тюменского таксиста будут судить за ДТП с пострадавшей пассажиркой

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении таксиста, который спровоцировал ДТП, когда подвозил клиентку. Девушка серьезно пострадала.

Авария произошла 25 мая 2019 года. 26-летняя тюменка вызвала такси, чтобы доехать от работы до дома. На вызов приехал водитель на Daewoo Nexia. При повороте налево с улицы Республики к дому девушки таксист не пропустил встречный автомобиль Opel Astra. После столкновения Opel отбросило на Skoda Yeti. В аварии пассажирке такси был причинен тяжкий вред здоровью.

Таксист обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Свою вину в ДТП водитель признал.