В Заводоуковске выясняют обстоятельства гибели похищенного ребенка

В городе Заводоуковске задержана девушка, подозреваемая в похищении младенца. Сегодня 5-месячный ребенок был найден мертвым.

Малыш пропал вчера днем, 24 сентября, из дома по улице Северной. За ребенком присматривала 24-летняя женщина, пока родителей не было дома. Было возбуждено уголовное дело.

Сегодня девушка была найдена в лесу на расстоянии 3 километров от места, где жил мальчик. В руках у нее было тело младенца. Девушка задержана, сейчас ее допрашивают следователи. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, сообщает СУ СКР по Тюменской области.