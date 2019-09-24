В Тюмени пьяный водитель въехал в две машины на светофоре

15:08 24 сентября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вчера днем, 23 сентября, на улице Ветеранов Труда. Водитель на Toyota Auris въехал в стоящие у светофора Toyota Vitz и "Ладу Ларгус". 50-летний мужчина за рулем Toyota Auris находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

На заднем сидении Toyota Vitz был годовалый мальчик, пристегнутый в детском автокресле. Предварительно, малыш получил в ДТП повреждения.

Водитель Toyota Auris прошел освидетельствование на алкотестере, его результат — 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пьяные водители
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