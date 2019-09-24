В пожаре на улице Холодильной пострадал один человек

Вчера, 23 сентября, поздним вечером в многоэтажке на улице Холодильной произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:29. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и 15 эвакуировали.
"В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один квадратный метр. Пожар удалось ликвидировать подручными средствами. Один человек получил отравление продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Причина пожара устанавливается.
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