В пожаре на улице Холодильной пострадал один человек

Вчера, 23 сентября, поздним вечером в многоэтажке на улице Холодильной произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:29. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и 15 эвакуировали.

"В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один квадратный метр. Пожар удалось ликвидировать подручными средствами. Один человек получил отравление продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.