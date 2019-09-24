В пожаре на улице Холодильной пострадал один человек

10:35 24 сентября 2019
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Вчера, 23 сентября, поздним вечером в многоэтажке на улице Холодильной произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:29. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и 15 эвакуировали.

"В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один квадратный метр. Пожар удалось ликвидировать подручными средствами. Один человек получил отравление продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.

Теги: пожары
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