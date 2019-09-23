В Тарманах мужчина убил отца-пенсионера

12:35 23 сентября 2019
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве отца.

Трагическая история произошла на улице Игримской 22 сентября вечером в их совместной квартире. Между тюменцем и его 72-летним отцом произошел конфликт.  Мужчина схватил кухонный нож и ударил им пенсионера в грудь и спину. От полученных ран он погиб на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении тюменца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: убийство
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