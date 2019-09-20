В Тобольске на берегу реки нашли тело убитого рыбака

10:11 20 сентября 2019
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В Тобольске тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено вчера, 19 сентября, на правом берегу Иртыша. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 14 сентября 2019 года 38-летний мужчина, находившийся на рыбалке, перестал выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. На берегу реки сотрудники полиции нашли вещи рыбака, а после в кустах было найдено его тело.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
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