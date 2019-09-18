В Тюмени задержали насильника

Обвинение в преступлении против половой неприкосновенности предъявлено 34-летнему жителю областного центра. Преступление было совершено в сентябре 2019 года в районе улицы 50 лет ВЛКСМ.

Мужчина был установлен и задержан правоохранителями, он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователи обращаются к гражданам, которые пострадали от противоправных действий мужчины. Их просят обращаться в следственный отдел по Центральному округу города Тюмень по адресу: г.Тюмень, ул. Северная д. 2/2 или по телефонам: 8-904-491-4325 (дежурный по следственному управлению), 02 (102 с мобильных телефонов).

Изображения предоставлены СУ СКР по Тюменской области