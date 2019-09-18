Потратил в казино и игровых автоматах: тюменца будут судить за хищение 36 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет 32-летний местный житель, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

В 2016–2018 годах он вместе со своей знакомой — главным бухгалтером одной из городских газет — похитил у данной организации свыше 36 млн рублей. Деньги перечислялись на расчетный счет его соучастницы по подложным документам. Более 9 млн рублей были перечислены и обналичены через банковские карты его знакомых.

"Большую часть из похищенного обвиняемый потратил в казино и игровых автоматах на территории Республики Беларусь и Краснодарского края", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Его сообщница уже осуждена, сам мужчина скрывался от правоохранителей на территории Беларуси.