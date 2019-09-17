В Тюмени ищут водителя, сбившего пьяного пешехода

ДТП с пешеходом произошло вчера, 16 августа, в одиннадцатом часу вечера на улице Пархоменко, 65. Водитель, сбивший мужчину, с места происшествия скрылся, он разыскивается.

62-летний тюменец находился на краю проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. Автомобиль задел человека зеркалом и уехал. Водитель ехавшего позади такси увидел, что передняя машина вильнула, а когда подъехал, обнаружил лежащего человека. Он вызвал на место ДТП экстренные службы.

"По предварительным данным, пешеход получил травму ноги и другие повреждения, также у пострадавшего пешехода присутствовали признаки алкогольного опьянения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчину мог сбить автомобиль Volkswagen Passat темного цвета.

Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 291-488, 89222633133.