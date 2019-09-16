Тюменка перевела мошеннику почти миллион

Крупной суммы лишилась жительница поселка Новотарманский, доверившаяся аферистке.

Ей позвонила неизвестная и представилась работницей банка. Она сказал женщине, что мошенники пытаются снять деньги с ее лицевого счета. Сотрудница банка предложила воспользоваться банковской ячейкой — перевести все деньги по названному лицевому счету, чтобы сохранить их. Женщина выполнила это указание

"Остановил доверчивую женщину приехавший домой супруг, который сразу заподозрил неладное и позвонил на горячую линию банка. К этому моменту через "Яндекс Кошелек" его супруга уже перевела мошенникам 957 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.