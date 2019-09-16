В Тюмени сбили пешехода, который шел рядом с тротуаром

12:35 16 сентября 2019
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В областном центре ДТП с пешеходом произошло на пересечении улицы Троицкой и Объездной дороги вчера, 15 сентября, в 21:16.

Автомобилем Renault Sandero был сбит 32-летний мужчина. Тюменец шел по краю проезжей части в попутном направлении при наличии тротуара. 

По предварительным данным, мужчина получил в результате ДТП переломы носа, ребер, ноги и ушибы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги: ДТП , пешеходы
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