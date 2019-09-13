В Тюмени под колесами грузовика погиб житель Санкт-Петербурга

В районе перекрестка улиц Монтажников и Янтарной в Тюмени 13 сентября в третьем часу ночи большегруз Volvo сбил насмерть 21-летнего мужчину, по предварительным данным, он житель Санкт-Петербурга.

Предварительно, молодой человек переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, по диагонали, был в наушниках, без световозвращающих элементов на одежде.

Водитель грузовика пояснил, что поздно заметил человека в темной одежде на дороге, увидев только светлую шапочку. Тормозной путь автомобиля составил около 50-ти метров. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.