В Тюмени под колесами грузовика погиб житель Санкт-Петербурга

12:27 13 сентября 2019
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В районе перекрестка улиц Монтажников и Янтарной в Тюмени 13 сентября в третьем часу ночи большегруз Volvo сбил насмерть 21-летнего мужчину, по предварительным данным, он житель Санкт-Петербурга.

Предварительно, молодой человек переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, по диагонали, был в наушниках, без световозвращающих элементов на одежде. 

Водитель грузовика пояснил, что поздно заметил человека в темной одежде на дороге, увидев только светлую шапочку. Тормозной путь автомобиля составил около 50-ти метров. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: гибель человека , ДТП , пешеходы
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