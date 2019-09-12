Тоболяк до смерти забил дедушку и бабушку

17:15 12 сентября 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

Обвинение в убийстве двух человек предъявлено 20-летнему жителю Тобольского района. Молодой человек расправился со своими родственниками.

Ночью 11 сентября в деревне Вармахли Тобольского района нетрезвый мужчина пришел в дом к своим бабушке и дедушке. По версии следствия, возник конфликт, и молодой человек нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. Пожилые люди скончались. После этого внук взял нож и несколько раз ударил им умершего мужчину, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство
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