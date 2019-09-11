В тюменском селе обиженная женщина подожгла съемный дом

В селе Упорово Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая устроила пожар из-за чувства мести.
Дом, где произошло возгорание, женщина снимала вместе с сожителем. Между ними произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Мужчина ушел из дома, а женщина решила отомстить: бросила подожженную спичку на диван и тоже покинула дом. Когда началось открытое возгорание, соседи вызвали пожарных. В пожаре сгорела одна комната и обшивка дома. Причиненный ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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