В тюменском селе обиженная женщина подожгла съемный дом

16:30 11 сентября 2019
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В селе Упорово Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая устроила пожар из-за чувства мести.

Дом, где произошло возгорание, женщина снимала вместе с сожителем. Между ними произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Мужчина ушел из дома, а женщина решила отомстить: бросила подожженную спичку на диван и тоже покинула дом. Когда началось открытое возгорание, соседи вызвали пожарных. В пожаре сгорела одна комната и обшивка дома. Причиненный ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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