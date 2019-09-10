Тоболяк убил приятеля на рыбалке

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.
Убийство было совершено 16 июля 2019 года в районе озера Кривого в Уватском районе. Мужчины приехали на один из островов, чтобы порыбачить и собрать ягоды. Между ними завязался конфликт, один из них охотничьим ножом трижды ударил приятеля в живот. 50-летний мужчина скончался, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Злоумышленник был задержан. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.
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