Тоболяк убил приятеля на рыбалке

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Убийство было совершено 16 июля 2019 года в районе озера Кривого в Уватском районе. Мужчины приехали на один из островов, чтобы порыбачить и собрать ягоды. Между ними завязался конфликт, один из них охотничьим ножом трижды ударил приятеля в живот. 50-летний мужчина скончался, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Злоумышленник был задержан. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.