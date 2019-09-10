Тоболяк убил приятеля на рыбалке

16:46 10 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Убийство было совершено 16 июля 2019 года в районе озера Кривого в Уватском районе. Мужчины приехали на один из островов, чтобы порыбачить и собрать ягоды. Между ними завязался конфликт, один из них охотничьим ножом трижды ударил приятеля в живот. 50-летний мужчина скончался, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Злоумышленник был задержан. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019