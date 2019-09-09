Тюменка, прописавшая в квартире сотню человек, отправится в колонию

16:45 09 сентября 2019
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В Тюмени местная жительница осуждена к лишению свободы за фиктивную регистрацию мигрантов и граждан РФ.

В 2018–2019 годах женщина регулярно сообщала в отдел по вопросам миграции уведомления о новых жильцах в двухкомнатной квартире, где она жила с семьей. За это время она направила уведомления о прибытии 11 мигрантов из Казахстана, Украины, Кыргызстана и Молдовы, а также зарегистрировала в помещении 123 граждан РФ. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, с учетом уже имеющейся судимости за подобное преступление суд приговорил тюменку к 1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теги: мигранты , резиновое жилье
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