Тюменца задержали за вымогательство крупной суммы

14:00 09 сентября 2019
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В Тюмени задержан злоумышленник, который требовал большую сумму от местного жителя.

"Произошел конфликт с мужчиной. Мне не понравилось, я потребовал с него денег в грубой форме", — рассказал в отделе полиции подозреваемый в вымогательстве.

Злоумышленник требовал от тюменца 300 тысяч рублей. Он установил сроки передачи денег и пригрозил тяжкими последствиями, если его условия не будут выполнены. Опасаясь за свою жизнь, тюменец обратился в правоохранительные органы. 37-летний мужчина был задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Теги: вымогательство
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