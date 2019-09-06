В ДТП на тюменской трассе погиб мужчина и 15-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельная авария произошла сегодня утром, 6 сентября, на 173-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск. В шестом часу здесь столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Spectra. Два человека погибли, четверо пострадали.

В Kia Spectra ехали 60-летний мужчина с женой, которые везли 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск на учебу. Девочка погибла. По предварительным данным, она спала на заднем сиденье автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности. Женщина доставлена в больницу с травмами, мужчине бл оказана помощь на месте.

В автомобиле ВАЗ-2110 погиб водитель 1977 года рождения, житель Ульяновской области. Двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

По предварительным сведениям, один из водителей выехал на встречную полосу, обстоятельства ДТП выясняются.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, с начала этого года это третий случай гибели ребенка в ДТП: "Все погибшие дети — пассажиры легковых автомобилей. В двух случаях — в конце августа и сейчас, погибли юные северяне, которых везли домой после летнего отдыха".