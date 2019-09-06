В Тюмени судят риэлтора, которая оставила без квартир 8 человек

17:23 05 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего риэлтора, которая мошенническим путем продавала квартиры без ведома владельцев, а деньги от продажи забирала себе.

По версии следствия, в 2015–2017 годах риэлтор одного из тюменских агентств недвижимости доступ к правоустанавливающим документам на жилые помещения своих знакомых и тайком продала 8 квартир общей стоимостью почти 17 млн рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. 

Также под предлогом займа она завладела более 4 млн рублей, принадлежащими еще одной знакомой, которые растратила без намерения вернуть. Общий ущерб от действий экс-риэлтора превысил 21 млн рублей.

Теги: мошенничество , недвижимость
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