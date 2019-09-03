В Тюмени ночью горели две пятиэтажки

Два пожара произошло минувшей ночью в областном центре. Тюменские пожарные спасли 15 человек, еще 37 были эвакуированы.

В 01:46 на единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Возгорание произошло на первом этаже жилого дома. Ликвидировать открытое горение удалось в 2 часа ночи. Было эвакуировано 15 человек. Пострадал один человек, он был госпитализирован.

В пожаре была повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 4 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — подгорание пищи.

В 2:27 поступило сообщение о возгорании в доме по улице Шишкова. Пожар начался на первом этаже пятиэтажки. Ликвидировать открытое горение удалось в 02:53. Эвакуировано 22 человека, спасено 15 человек. Пострадал один человек.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.