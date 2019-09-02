В Тюмени у остановленного таксиста заподозрили наркотическое опьянение

Сегодня ночью в областном центре на улице Чекистов автоинспекторы остановили автомобиль "Яндекс-такси". У водителя за рулем Datsun присутствовали признаки наркотического опьянения.

"Тестирование на алкоголь не дало результатов. Автомобилист был доставлен в наркологический диспансер для анализа на определение наркотического опьянения. Результат будет известен позже", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Как оказалось, 33-летний мужчина уже не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Трижды он привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения. В 2009 году мужчина отказался от прохождения освидетельствования на опьянение, был подвергнут административному аресту, так как не имел права управления транспортом.

В 2013 году он снова отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, был лишен права управления транспортом на 22 месяца. В 2014 году задерживался в состоянии опьянения за рулем, будучи лишенным водительского удостоверения, отбыл 13 суток административного ареста.