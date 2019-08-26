Юный тюменец травмировался, играя на гаражах

Накануне в Тюмени несчастный случай произошел в 6-м микрорайоне с 10-летним мальчиком. Травмы ребенок получил во время игры на гаражах. Он не удержался и упал с двухметровой высоты.
При падении мальчик зацепился за колючую проволоку. Очевидец происшествия вызвала скорую помощь, взрослые до ее прибытия оказывали ребенку первую помощь.
Медики диагностировали у ребенка с обильным кровотечением множественные раны на левой руке и ягодице. Раны обработали и забинтовали, его доставили в областную больницу, сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.
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