Юный тюменец травмировался, играя на гаражах

Накануне в Тюмени несчастный случай произошел в 6-м микрорайоне с 10-летним мальчиком. Травмы ребенок получил во время игры на гаражах. Он не удержался и упал с двухметровой высоты.

При падении мальчик зацепился за колючую проволоку. Очевидец происшествия вызвала скорую помощь, взрослые до ее прибытия оказывали ребенку первую помощь.

Медики диагностировали у ребенка с обильным кровотечением множественные раны на левой руке и ягодице. Раны обработали и забинтовали, его доставили в областную больницу, сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.