Тюменец, забивший мать-инвалида креслом, предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своей 84-летней матери-инвалида.

Трагический инцидент произошел в мае 2019 года в квартире дома по улице Московский тракт. 51-летний нетрезвый мужчина поссорился с матерью и решил убить ее. Он четыре раза ударил ее металлическим креслом, а потом сдавил ее шею руками. От повреждений пенсионерка скончалась. На следующий день ее тело нашла социальный работник.

Тюменец был задержан и заключен под стражу, вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.