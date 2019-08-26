Тюменец, забивший мать-инвалида креслом, предстанет перед судом

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своей 84-летней матери-инвалида.
Трагический инцидент произошел в мае 2019 года в квартире дома по улице Московский тракт. 51-летний нетрезвый мужчина поссорился с матерью и решил убить ее. Он четыре раза ударил ее металлическим креслом, а потом сдавил ее шею руками. От повреждений пенсионерка скончалась. На следующий день ее тело нашла социальный работник.
Тюменец был задержан и заключен под стражу, вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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