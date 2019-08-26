Полиция поймала воришек, похищавших велосипеды на Лесобазе

В Тюмени с 16 по 22 августа несколько человек обратились в полицию по поводу краж велосипедов в микрорайоне Тура. Двухколесный транспорт неизвестные похищали из подъездов, срывая запирающие устройства.
В результате полицией были задержаны двое жителей этого же района. Мужчины во всем сознались. Как выяснилось, три украденных велосипеда они сдали в комиссионный магазин за несколько тысяч рублей каждый, два велосипеда сочли непригодными для продажи и выкинули в Туру. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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