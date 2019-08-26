Мошенник из колонии обманывал жителей Тюмени, Ишима и Ялуторовска

Ялуторовский районный суд вынес приговор 38-летнему гражданину ближнего зарубежья, который похищал деньги у жителей Тюменской области, находясь в колонии.

Аферист из Оренбургской области размещал в интернете объявления о продаже строительных материалов по заманчивой цене. По телефону он убеждал покупателей внести предоплату за товар. Как только люди перечисляли деньги, мошенник переставал выходить на связь.

Общий ущерб жителям Тюмени, Ишима и Ялуторовска составил более 150 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мошеннику три с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.