Тюменского врача обвиняют в небрежности, которая привела к гибели пациента

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из областных больниц. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

С 5 по 6 сентября 2018 года участковый врач-терапевт дежурил в приемном отделении медучреждения. Ночью в отделение был доставлен 39-летний мужчина с жалобами на боли в горле из-за попадания инородного тела и повышенную температуру. По версии следствия, доктор, проявив небрежность, не назначил мужчине необходимое обследование, а также осмотр врачом-оториноларингологом и отпустил его домой. Утром 6 сентября 2018 года мужчину вновь привезли в приемное отделение с ухудшением состояния здоровья, где он скончался.

Вскоре уголовное дело в отношении 25-летнего врача-терапевта рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.