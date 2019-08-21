Тюменец убил соседку, пригрозившую вызвать полицию

16:30 20 августа 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени обвинение в убийстве соседки предъявлено неоднократно судимому местному жителю. Трагический инцидент произошел ночью 19 августа в квартире дома по улице 50 лет Октября.

К женщине домой пришел 43-летний сосед, с которым она выпивала накануне вечером. Тюменка впустила мужчину, между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта сосед ударил ее в лицо, сломав нос. Женщина пригрозила, что вызовет полицию. Тогда мужчина схватил нож и нанес ей удар в глаз. Женщина побежала от буяна, но он ее догнал и дважды ударил ножом в затылок.

Потерпевшая побежала от соседа, но он ее догнал и ударил два раза ножом в область затылка. От ранений женщина упала на пол, а сосед ножом причинил ей повреждение шеи.  От полученных ранений женщина скончалась. Сосед ушел к себе домой и лег спать. Погибшую женщину утром обнаружил сын.

В ближайшее время тюменец будет заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство , уголовное дело
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