Тюменского полицейского оштрафовали за муляж взрывного устройства и ложное сообщение о взрыве

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор сотруднику полиции, обвиненному в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Инцидент произошел 21 мая 2019 года. Полицейский, находившийся на суточном дежурстве, изготовил муляж взрывного устройства из картонной коробки из-под обуви. На коробку он приклеил записку с надписью "БОМБА", упаковал ее в черный полиэтиленовый мешок и подложил у одного из корпусов общежития Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.

После этого мужчина вернулся к несению дежурства и в ходе обхода территории якобы случайно наткнулся на муляж взрывного устройства, после чего сообщил о находке дежурному института. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Как значится в материалах дела, мужчина совершил этот поступок "умышленно, из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка и создания паники".

Приговором Калининского районного суда Тюмени полицейский был оштрафован 200 тысяч рублей в доход государства.