В Ишиме рассмотрят дело о падении рабочего с высоты 12 метров

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, в мае 2018 года мужчина заключил с коммерческой организацией договор подряда на выполнение работ по демонтажу конструкций на объекте в Ишимском районе. В это же время для непосредственного выполнения работ он нанял несколько рабочих. При демонтаже один из рабочих, который не был проинструктирован о мерах безопасности при ведении работ и не имел средств индивидуальной защиты, упал в неогороженный проем в перекрытии с высоты 12 метров. При падении мужчина получил перелом височной кости, ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, повреждения внутренних органов, которые причинили тяжкий вред здоровью.

Вскоре дело рассмотрит суд.