Тобольскую колонию обязали поднять опасное судно из Иртыша

Полузатопленное буксирное судно обнаружено при обследовании территории реки Иртыш. Лабораторное исследование показало, что судно оказывает острое токсическое действие на организмы в водной среде.

Как оказалось, судно принадлежит колонии-поселению № 9 УФСИН России по Тюменской области, расположенной в Тобольском районе.

Согласно ч.1 ст.56 Водного кодекса РФ запрещены сброс и захоронение в водных объектах отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Суд обязал исправительное учреждение до 1 января 2020 года утилизировать полузатопленное судно из акватории реки Иртыш.