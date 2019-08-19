Тобольскую колонию обязали поднять опасное судно из Иртыша

Полузатопленное буксирное судно обнаружено при обследовании территории реки Иртыш. Лабораторное исследование показало, что судно оказывает острое токсическое действие на организмы в водной среде.
Как оказалось, судно принадлежит колонии-поселению № 9 УФСИН России по Тюменской области, расположенной в Тобольском районе.
Согласно ч.1 ст.56 Водного кодекса РФ запрещены сброс и захоронение в водных объектах отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.
Суд обязал исправительное учреждение до 1 января 2020 года утилизировать полузатопленное судно из акватории реки Иртыш.
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