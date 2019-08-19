Мошенник похитил у жителя Омутинки 150 тысяч рублей

В Омутинском районе 65-летний мужчина стал жертвой афериста.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мужчине предварительно одобрен кредит, это предложение его заинтересовало. Мошенник сказал, что для оформления кредита необходимо оплатить страховку.

Мужчина перевел мошеннику 150 тысяч рублей, которые занял у знакомых и родственников. Не дождавшись курьера и денег, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.