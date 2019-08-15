Жительница Тюменской области в погоне за биткоинами потеряла более 200 тысяч рублей

Желая приобрести электронную валюту, женщина стала жертвой мошенников.

Как сообщила женщина в полиции, приобрести биткоины она собиралась через посредника, с которым познакомилась в интернете. На неизвестный счет она перевела 230 тысяч рублей, взятые в кредит, но в итоге осталась и без обычных, и без электронных денег.

"Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке валюты, ознакомьтесь с информацией о процедуре на популярных сайтах электронной биржи. Если вы решили воспользоваться услугой менеджера, убедитесь, что специалист действует официально. Ни в коем случае не переводите деньги на банковские счета, вызывающие сомнения", - предупреждает полиция.