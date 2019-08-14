В колонию отправится аферист, выдававший сувенирные монеты за старинные

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор жителю Астраханской области, который мошенничал с сувенирными монетами.

На автомобильной парковке он подошел к студенту Тюменского индустриального университета и предложил ему приобрести старинные монеты недорого. Молодой человек изучил информацию в интернете о предлагаемой монете и согласился купить. За 30 монет, 1 ложку и 1 орден студент отдал деньги и золотое кольцо. Общая сумма ущерба составила более 43 тыс. рублей.

Суд назначил аферисту, который уже имел судимость за мошенничество, 8 месяцев колонии строгого режима.