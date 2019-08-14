В Тюмени задержали курьера с 8 кг наркотиков в ведрах со шпаклевкой

11:40 14 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба УМВД России п Тюменской области

На трассе Тюмень — Екатеринбург автоинспекторы задержали автомобиль, в котором перевозилась крупная партия наркотиков.

В тайниках, оборудованных в Toyota Camry, полицейские обнаружили два ведра шпаклевки с синтетическим наркотиком массой более 8 кг.

"26-летней житель Приморского края в одном из субъектов Российской Федерации забрал из специально оборудованного тайника наркотические вещества, которые должен был доставить в другие регионы для дальнейшего распространения. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Теги: наркотики
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019