В Тюмени задержали курьера с 8 кг наркотиков в ведрах со шпаклевкой

Фото: пресс-служба УМВД России п Тюменской области

На трассе Тюмень — Екатеринбург автоинспекторы задержали автомобиль, в котором перевозилась крупная партия наркотиков.

В тайниках, оборудованных в Toyota Camry, полицейские обнаружили два ведра шпаклевки с синтетическим наркотиком массой более 8 кг.

"26-летней житель Приморского края в одном из субъектов Российской Федерации забрал из специально оборудованного тайника наркотические вещества, которые должен был доставить в другие регионы для дальнейшего распространения. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.