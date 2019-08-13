Тюменка начала встречаться со знакомым, чтобы выманить у него крупную сумму

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве по предварительному сговору в крупном размере.

Девушка и ее сожитель решили обманом похитить деньги у приятеля мужчины. При знакомстве с ним тюменка представилась вымышленным именем и скрыла, что состоит в отношениях.

У них завязались отношения, и женщина начала просить у мужчины деньги якобы в долг. В первый раз она взяла у него средства под предлогом поездки к родителям, а потом солгала, что у нее тяжелое заболевание почек и что нужна крупная сумма на лечение. В общей сложности девушка выманила у мужчины более 400 тыс. рублей.

"После совершенного хищения женщина перестала выходить на связь с потерпевшим. Узнав о том, что имя его возлюбленной было вымышленным, мужчина понял, что в отношении него совершено преступление, и обратился в полицию", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.