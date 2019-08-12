В ДТП на тюменской трассе один человек погиб, трое пострадали

Трагическое ДТП произошло на 67-м километре автодороги Аромашево — Вагай вчера, 11 августа, в 07:50. Автомобиль KIA Rio допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Captiva.

Водитель KIA Rio, 51-летний мужчина, получил серьезные травмы, он скончался по дороге в больницу. Еще две пассажирки этого автомобиля, 36-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель автомобиля Chevrolet, 37-летний мужчина, получил ряд переломов и был госпитализирован.