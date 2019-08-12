Тюменка потребовала от магазина полмиллиона после того, как ее дочь сломала там палец

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел иск местной жительницы к ООО "Фокус-Ритейл". В магазине "Райт" ее дочь повредила палец.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Малолетняя девочка с мамой были в магазине на улице Энергетиков. Ребенок подошел к упаковочному столу и стал его раскачивать. В итоге стол упал и придавил девочке палец на правой руке. Ее мать вызвала скорую помощь, ребенка доставили в больницу. У девочки диагностировали открытый перелом фаланги третьего пальца с дефектом мягких тканей и отпустили домой.

"Мама ребенка обратилась в суд с иском к магазину за компенсацией морального вреда в 500 тысяч рублей", — сообщили в Ленинском районном суде Тюмени. В результате суд удовлетворил иск частично. С ООО "Фокус-Ритейл" было взыскано 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, также ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей в доход государства.