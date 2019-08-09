В Тюмени директор турфирмы похитила деньги клиентов

В областном центре в полицию обратились граждане, которые пострадали от мошеннических действий директора одной из туристических фирм. Сумма ущерба составила порядка полумиллиона рублей.

Аферистка действовала в городе в 2018 году. Когда клиенты обращались к женщине с просьбой о выборе путевок, она требовала оплатить услуги, заведомо зная, что путевки не предоставит. Официально документы не оформлялись. Полученные деньги директор турфирмы тратила на скопившиеся у нее долги.

36-летняя женщина была задержана. Сейчас доказана ее причастность к 9 преступным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения". Ей грозит до шести лет лишения свободы.