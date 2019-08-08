Тюменцу дали 2,5 года колонии за фиктивную регистрацию мигрантов

В Тюмени 24-летний местный житель отправится в колонию за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания.

В феврале–марте 2019 года молодой человек предоставил в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии к нему в однокомнатную квартиру площадью 18 кв.м, в которой жил с родственниками, 30 мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

Суд с учетом судимости тюменца назначил ему два с половиной года колонии строгого режима. В доход государства было взыскано 30 тыс. рублей, полученных от мигрантов за регистрацию.