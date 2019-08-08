В Тюмени пришедшего на свидание мужчину избили и ограбили

В областном центре в полицию обратился мужчина, ставший жертвой разбоя.

В соцсетях он познакомился с девушкой, они начали общаться, и вскоре она пригласила его к себе. Мужчина пришел в назначенное время, а спустя пару минут в квартиру зашли двое неизвестных. Один из них принялся избивать мужчину, угрожать ножом, требовать деньги и ценные вещи. Мужчина отдал 4 тысячи рублей, сотовый телефон, цепочку и часы, но избиения и угрозы не прекратились. В итоге мужчине удалось вырваться, он выпрыгнул в открытое окно второго этажа, у него оказалась сломана нога, но сумел убежать и добраться до ближайшего отделения полиции.

Одного из злоумышленников, главного фигуранта, задержала полиция. Им оказался 31-летний житель Тюменского района. Мужчина был судим за грабеж, и в мае освободился из мест лишения свободы.

"Подозреваемый рассказал, что всю схему разбойного нападения они спланировали заранее. Когда потерпевший пришел домой к женщине, она предложила сходить в ближайший магазин за продуктами и алкоголем. Убедившись, что у молодого человека есть при себе деньги, она позвонила подельникам и произнесла условную фразу, а по возвращении из магазина намеренно оставила дверь незапертой", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело.