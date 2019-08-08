Мошенники списали у тюменца с карт 350 тыс. рублей

Тюменская полиция разыскивает мошенника, который похитил с карт местного жителя крупную сумму.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что прямо сейчас кто-то получил несанкционированный доступ к его банковским счетам и пытается снять деньги, поэтому надо срочно заблокировать карты. Тюменец доверился незнакомцу и сообщил данные карты и пароли из смс-сообщений. С двух его банковских карт было списано около 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru