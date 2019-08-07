Задержан тюменец, убивший мужчину в подъезде в 6-м микрорайоне

16:00 07 августа 2019
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В Тюмени обвинение в убийстве предъявлено 31-летнему местному жителю. Трагический инцидент произошел 3 августа в подъезде дома на улице Валерии Гнаровской.

В разгар ссоры между знакомыми один из мужчин нанес другому четыре удара в грудную клетку. От полученных ранений 35-летний тюменец погиб на месте, а нападавший скрылся, сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Вскоре личность злоумышленника была установлена, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Теги: убийство , уголовное дело
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