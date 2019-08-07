Упавшей в колодец тоболячке выплатят компенсацию

Тобольский городской суд взыскал с ПАО "СУЭНКО" 50 тыс. рублей в пользу 14-летней девочки, рухнувшей в колодец.

Инцидент произошел в марте 2019 года в 10-м микрорайоне Тобольска. Подросток шла с подругой по улице и наступила на заметенную снегом крышку канализационного колодца, которая не была плотно прикрыта. Крышка перевернулась, и ноги девочки оказались в колодце. Одну ногу она успела вытащить, а вторую прижало тяжелым люком. Подруга помогла ей выбраться, у девочки были ушибы правой и левой голени.

После обращения мамы тоболячки в прокуратуру суд взыскал с ПАО "СУЭНКО", у которого на обслуживании находился колодец, 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда в пользу девочки.