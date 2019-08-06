На тюменской трассе пьяный водитель с 2-летним ребенком в авто улетел в кювет

17:11 06 августа 2019
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ДТП произошло вчера, 5 августа, в 20:30 в Вагайском районе Тюменской области. На 18-м километре автодороги Вагай — Тукуз автомобиль "Иж-2126" съехал в кювет, после этого машина перевернулась.

За рулем находился мужчина 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением.

Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, в ДТП пострадал 2-летний ребенок.  Во время поездки он не был зафиксирован, также не использовалось детское удерживающее устройство. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. 

Водитель неоднократно лишался права управления транспортом за езду в нетрезвом виде.

Теги: ДТП
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