На тюменской трассе пьяный водитель с 2-летним ребенком в авто улетел в кювет

ДТП произошло вчера, 5 августа, в 20:30 в Вагайском районе Тюменской области. На 18-м километре автодороги Вагай — Тукуз автомобиль "Иж-2126" съехал в кювет, после этого машина перевернулась.

За рулем находился мужчина 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением.

Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, в ДТП пострадал 2-летний ребенок. Во время поездки он не был зафиксирован, также не использовалось детское удерживающее устройство. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

Водитель неоднократно лишался права управления транспортом за езду в нетрезвом виде.